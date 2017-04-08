Darüşşafaka Diyarbakır'daydı

Türkiye'de 154 yıldır eğitimde fırsat eşitliğinin sembolü olan Darüşşafaka Eğitim Kurumları eğitimle yaşamları değiştirmeye devam ediyor. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2017 giriş sınavıyla ilgili tanıtım toplantısı 3 Nisan'da Diyarbakır Plaza Hotel'de yapıldı.

Kuruluşunun 154'üncü yılında kapılarını yeni öğrencilerine açmaya hazırlanan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 2017 yılı giriş sınavının tanıtım toplantılarına başladı.

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2017 giriş sınavı, 28 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Türkiye'nin 21 ilinde düzenlenecek. Darüşşafaka sınav tanıtım toplantısı Diyarbakır Plaza Hotel'de gerçekleştirildi. Babası ya da annesi hayatta olmayan öğrencileri, velilerini ve öğretmenlerini Darüşşafaka ile tanıştırmayı amaçlayan toplantı, 3 Nisan saat 10.00'da Diyarbakır Plaza Hotel'de yapıldı.

Kaliteli ve eşit eğitim misyonu ile her çocuğun iyi bir eğitimi hak ettiğine inanan Darüşşafaka Eğitim Kurumları 1863 yılından bu yana bağışçılarıyla birlikte, hayatlarında önemli bir kayıp yaşayan başarılı öğrencileri hayallerine kavuşturuyor.

Sayılarla Darüşşafaka Eğitim Kurumları

Bugün Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda Türkiye'nin 70 ilinden sınavla seçilmiş 953 babası veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrenci eğitim görüyor. Yaklaşık 100 yıl boyunca sadece erkek çocuklarını kabul eden, kapılarını 1971'de kız öğrencilere de açan Darüşşafaka'da bugün kız-erkek öğrenci sayıları birbirine çok yakın. Öğrencilerin yüzde 58'i İstanbul dışından, yüzde 42'si ise İstanbul'dan geliyor.