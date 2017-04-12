Dart Şampiyonasında Üçüncü Oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Çarşı Spor Kulübü dart sporcusu Alper Anıl, Salon Minikler kategorisi Türkiye 5. ayak Dart Şampiyonası'nda üçüncü oldu.



Antalya Kemer'de yapılan Türkiye 5. ayak Dart Şampiyonası'nda üçüncü olan Bozüyük Çarşı Spor Kulübü sporcusu Alper Anıl, bu başarıyı antrenörü ve ailesi ile paylaştı. Kulüp antrenörü Özlem Yılmaz, sporcusunu kutlayarak kendisinin kulüp yönetimi tarafından ödüllendirileceğini belirtti. Yılmaz, bundan sonraki şampiyonalarda da Anıl'ın başarısının artarak devam etmesini diledi. - BİLECİK