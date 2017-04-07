Darrüşafaka Doğuş'tan Bir İlk

Darrüşafaka Doğuş, Kızıl Yıldız'ı 78-62'lik skorla yenerek tarihinde ilk kez Euroleague'de çeyrek finale kaldı. Daçka çeyrek finalde Real Madrid ile eşleşti.



Maça Kızılyıldız'ın 1 galibiyet gerisinde başlayarak rakibini 9. sırada takip eden Daçka, bu akşam Kızılyıldız'ı mağlup etti ve averaj ile öne geçerek Play-off'lara katılma hakkı elde etti.



Yeşil-siyahlılar ligde geride kalan 29 haftada 15 galibiyet 14 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyordu. Kızlyıldız ise bugünkü maça çıkarken 16 galibiyetle 8. sırada yer alıyordu. Zorlu maçta evinde Sırp ekibini konuk eden Daçka, kritik bir galibiyete imza atarak, hem kendi tarihi hem de Türk basketbol tarihinde ilklere imza attı.



Euroleague çeyrek finallerde ilk kez Türkiye'yi 3 Türk takımı birden temsil edecek. Bununla birlikte Darrüşafaka Doğuş kulüp tarihinde ilk kez Play-off'lara kalarak yeni bir rekora imza attı. - İSTANBUL