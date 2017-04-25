Darphane Mühürlü Plakalarla Sahte Plaka Devri Sona Erdirilecek

TŞOF Genel Başkanı ve TESK Genel Başkan Vekili Fevzi Apaydın, artık plakaların darphanede basılan mühürlerle mühürleneceğini ifade ederek, "Darphane 2 aydır mühürleri basmaya başladı. Öncelikle büyükşehirlerimize ardından tüm illerimize bu mühürleri dağıtacağız. Amacımız terör, hırsızlık, gasp olaylarını önlemek. Sahte plaka veya yönetmeliğe uygun olmayan plakaları takan araçlar 1 Temmuz'dan itibaren fenni muayenelerini yaptıramayacaklar" dedi.



Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili Fevzi Apaydın, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda oda başkanlarına darphanede basılan mühürleri dağıttı. Dağıtım törenine İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Talat Dinçer, emniyet yetkilileri ile oda başkanları katıldı. Mühür dağıtımı öncesi konuşan Başkan Fevzi Apaydın, esnaf ve sanatkarların mesleki sorunlarını Ankara'da dile getirdiklerini söyledi. Esnaf ve sanatkarların finansman sorunlarını da başka bir grubun dile getirdiğini kaydeden Apaydın, kulvarları ayrı olsa bile paralel olarak birlikte aynı yolda koştuklarını dile getirdi. Her işte olduğu gibi plaka işinde de legal çalışanların yanında illegal çalışanların da bulunduğunu vurgulayan Apaydın, "Uzun yıllardır yaptığımız bu işin içine illegal kişiler, internet üzerinden bu işi yapan kişiler girdi. Bu kişiler sahte plakalar üretmeye başladılar. Ne var ki TŞOF'un dağıtığı ve şoförler odalarının sattığı bu plakalar dışında birçok yerde de bu plakaların satıldığı tespit edildi. Bu sahte plakalarla uzun süredir uğraşıyorduk. Son zamanlarda Kanun Hükmünde Kararname ile bir yasal düzenleme yapıldı. İdari para cezalarının yanında yargı kapısı da açıldı ve bunu bir nebze durdurduk. Ancak tam durmadı. Amacımız sahte plaka veya ikiz plaka ile bu terör olaylarına, hırsızlık, gasp olaylarına karışan araçları men etmektir. Ankara'da gerçekleştirilen 2 bomba yüklü aracın da plakaları sahte, yani ikiz plakalı çıktı. Bu mühürlerle tek tipe geçmek için çok mücadele verdik. İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile hazırlanan bu yasa gereğince bu plakaları bizim dışımızda üreten kurum ve kuruluşlara 10 milyon idari para cezası ve mahkumiyet. Bunu dağıtan ve pazarlayanlara 5 milyon, araçlarına sahte plaka takanlara da çeşitli para cezaları geldi. Bunu biraz daha ileri götürerek bu sahte plakaları veya yönetmeliğe uygun olmayan plakaları takan araçlar 1 Temmuz'dan itibaren fenni muayenelerini yaptıramayacaklar. Ancak ileride değiştirmek suretiyle yasal plakası olup da üzerinde halen oda mühürleri olanlar geçerli" diye konuştu.



"Darphanede 2 aydır mühürler basılmaya başlandı"



2011 yılına kadar plakalarda çift mührün olduğunun altını çizen Apaydın, "Bir bizim oda mührümüz bir de trafik tescilde basılan mühürler vardı. Emniyet biz odalarımıza, esnafımıza güveniyoruz diyerek bu plakalara mühür basmayacağız dediler. Ancak ondan sonra sahte plaka ülkemizde çok türedi. Odalarımızda plakalara basılan mühürler yerel tornacılar da yapılan mühürlerdi. Bu mühürlerin birçoğunu başkaları da yaptı. Bu yüzden biz de mühürleri tek elde toplayalım ve darphaneye yaptırma kararı aldık. Darphane tabi devletin önemli bir yeri. Darphanede 2 aydır bu mühürler yapılmaya başlandı ama tahmin ediyorum ki 2-3 ay daha bu devam edecektir. Öncelikle büyükşehir belediyesi olan illere ve ilçelerine bu mühürleri yaptırıyoruz. Daha sonra diğer bütün il ve ilçelere bu mühürleri dağıtacağız. Gerçekten nasıl ki bizim kimliğimiz var, araçların da kimliği dış bölümde bu plakalar, motor ve şase numaralarıdır. Bu plakalar ne kadar ciddiyet içerisinde bastırılırsa, o basılan plakalar mühürlenirse devlet de, emniyet birimlerimiz de, biz de o kadar rahat ederiz" şeklinde konuştu.



Yeni plakalarda mührün yanında görsel anlamda da bir değişiklik olacağını kaydeden Apaydın, "Plakaların kenarında mavi bir bant var. Emniyet Genel Müdürlüğümüzle (EGM) çalışmamız neticesinde, o bantın yanında tahminen 7-8 milim genişliğinde sarı bir bant daha olacak. Bu bantın üzerinde EGM yazılacak ve plakanın altında bir seri numarası olacak. Bunun için büyük uğraş veriyoruz. Bunu en kısa sürede yürürlüğe koyacağız. Bu plakanın örneğini biz Almanya'da yaptırdık. Şayet Sayın Bakanlığımızdan bir izin çıkarsa bundan sonra o plakaları basmaya devam edeceğiz. Bu sayede terör olaylarını, hırsızlığı, gasbı önlemiş olacağız" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından yetkili oda başkanlarına darphanede basılan mühürler teslim edildi. - MERSİN