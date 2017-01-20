Darp Ettiği Yaşlıların Parasını Gasp Eden Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yaşlıların bankadan çektikleri maaşların gasp eden zanlı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi'nde, PTT'den emekli maaşını çekip evine giden Vakkas Ş'yi (68), darp eden kişi, bin 295 lirasını alarak kaçtı. Aynı mahallede büyükbaş hayvanlarını satıp parayı yanına alan İsmail K'nın (57) da aynı yöntemle bin 400 lirası çalındı.



İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek, failin Özkan B. (24) olduğunu belirledi.



Görüntülerde zanlının para çekmek için bankamatik kuyruğunda bekleyen kişileri, takip ettiğini belirleyen ekipler, zanlının Gaziantep'te de Kudret B'yi (56) gasp etmeye çalıştığını tespit etti.



Düzenlenen operasyonla Gaziantep'te gözaltına alınan ve Kahramanmaraş'a getirilen Özkan B'nin değişik suçlardan sabıkasının olduğu, sorgusunda da suçunu itiraf ettiği öğrenildi.



Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.