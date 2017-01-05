Darıca Yeni Yılı Etkinliklerle Karşıladı

Darıca Belediyesi kültürel etkinlikleri, yeni yılla birlikte devam ediyor.



Darıca Belediyesi ile Darıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından ortaklaşa düzenlenen programda, Emrah Ben tek kişilik "Arkadaşıma Gülüp Çıkıcam" isimli stand up gösterisiyle gençlerle buluşurken, Okan Üniversitesi Hastanesi'nden Pr.Dr. Bahadır Üskül madde bağımlılığı konusunda gençlere yönelik bir sunum yaptı. Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programa katılan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Gençlik Buluşması'nda salonu dolduran gençlere kısa bir selamlama konuşması yaptı.



Salonu dolduran gençlere teşekkür eden Başkan Karabacak, "Darıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile birlikte düzenlediğimiz etkinliklerimizde bir araya gelerek geleceğine ve ülkesine sahip çıkan tüm gençlerimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Yapacağınız bütün organizasyonlarda yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Bütün çalışmalarımız geleceğimiz olan siz değerli genç kardeşlerimize daha iyi bir gelecek bırakmak içindir. Bugün özellikle madde bağımlılığı konusunda dinleyeceğiniz bilgileri çevrenizdeki arkadaşlarınızla paylaşarak, onların da zararlı alışkanlıklardan uzak durmasını anlatın.Yeni yıla başladığımız bu günlerde hepinize derslerinizde başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ