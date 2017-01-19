- Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Zehir'in konuşması - Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Zehir:
"Oyunu çirkinleştirmeden iki yönlü oynadık"
İSTANBUL - Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sadullah Zehir ise oyuncularının ellerinden geleni yaptığını vurgulayarak, "Oyunu çirkinleştirmeden iki yönlü oynadık. Bulduğumuz pozisyonlar vardı, olmadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda şansımız kalmadı." ifadelerini kullandı.
Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Zehir
- Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Zehir'in konuşması - Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Zehir: "Oyunu çirkinleştirmeden iki yönlü oynadık" İSTANBUL - Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sadullah Zehir ise oyuncularının ellerinden geleni yaptığını vurgulayarak,...
- Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Zehir'in konuşması - Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Zehir:
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