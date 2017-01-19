Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Zehir

- Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Zehir'in konuşması - Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Zehir: "Oyunu çirkinleştirmeden iki yönlü oynadık" İSTANBUL - Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sadullah Zehir ise oyuncularının ellerinden geleni yaptığını vurgulayarak,...

Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Zehir

- Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Zehir'in konuşması - Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Zehir:
"Oyunu çirkinleştirmeden iki yönlü oynadık"
İSTANBUL - Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sadullah Zehir ise oyuncularının ellerinden geleni yaptığını vurgulayarak, "Oyunu çirkinleştirmeden iki yönlü oynadık. Bulduğumuz pozisyonlar vardı, olmadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda şansımız kalmadı." ifadelerini kullandı.

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