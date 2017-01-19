- Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Zehir'in konuşması - Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Zehir:

"Oyunu çirkinleştirmeden iki yönlü oynadık"

İSTANBUL - Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sadullah Zehir ise oyuncularının ellerinden geleni yaptığını vurgulayarak, "Oyunu çirkinleştirmeden iki yönlü oynadık. Bulduğumuz pozisyonlar vardı, olmadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda şansımız kalmadı." ifadelerini kullandı.