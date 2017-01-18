Darıca Gençlerbirliği, Beşiktaş'la Oynayacağı Kader Maçı İçin İstanbul'a Gitti

Spor Toto 3. Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda Beşiktaş'la oynayacağı kader maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti.



Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak olan Darıca Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti. Tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nda gruplara kalan Darıca Gençlerbirliği, Beşiktaş ile yarın kader maçına çıkacak. İki takım arasındaki mücadele saat 18.00'de Vodafone Arena'da oynanacak.



"Beşiktaş'ın üstünlük sağlamasını engelleyeceğiz"



Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, "Biz Beşiktaş'ın gücünü biliyoruz. Ona göre gerekli çalışmaları yaptık. Oyunculara taktik anlayış içerisinde maçı elimizde tutmaya çalışacağız. Beşiktaş'ın üstünlük sağlamasını engelleyeceğiz. İkinci bölgede oyunu sıkıştırıp, kontra ataklarla sonuca gitmeye çalışacağız. Oyuncularım gerekli mücadeleyi yapıp puan veya puanlar almaya çalışacaklar" dedi.



"Yeni oyuncularımızı vitrine çıkaracağız"



Takımın durumunu değerlendiren Gündoğdu, "Geçen hafta ikinci yarının ilk lig maçını oynadık. Birinci dönem ve ikinci dönem başlangıç maçları zor olur. İyi mücadele ile 3 puan aldık. Şuanda form grafiğimiz her geçen gün daha da yükseliyor. Beşiktaş maçında da bu grafiğimizi daha üst seviyeye çekip puan almaya çalışacağız. Takımda cezalı oyuncumuz yok. Gökhan Solak sakat, 3-4 oyuncuda rotasyona gideceğiz. Yeni oyuncularımızı vitrine çıkaracağız" şeklinde konuştu.



"Vodafone Arena'da oyuncularımız top oynama fırsatı bulacaklar"



Yarın oynanacak olan maçta taraftara güzel, zevkli bir oyun izletmeye çalışacaklarını belirten Gündoğdu, "Hem Beşiktaş taraftarı hem Darıca taraftarı önünde oyuncularımız için çok büyük deneyim olacak. Vodafone Arena'da oyuncularımız top oynama fırsatı bulacaklar. Bu fırsatı iyi değerlendirip her iki taraftara da güzel zevkli bir oyun izletmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Açıklamaların ardından teknik ekip ve oyuncular yarın deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş maçı için İstanbul'a hareket etti. - KOCAELİ