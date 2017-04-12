Darıca'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Darıca ilçesinde, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması ile ilgili seçim güvenliği toplantısı yapıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Darıca Kaymakamı Ömer Karaman Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ilçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, ilçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve okul müdürleri katıldı.



Toplantıda, halk oylamasının huzur ve güven içinde yapılmasının temini, seçimden önce, seçim günü ve seçim sonrası yapılması ve alınması gereken önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Kaymakam Karaman, burada yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan anayasa değişikliği halk oylaması öncesi, günü ve sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken önlem ve tedbirlerin görüşülmesi amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.



Karaman, vatandaşın hür iradesinin sandığa yansıması için gerekli hazırlıkların yapıldığını sözlerine ekledi.



Karaman, daha sonra Nene Hatun İlkokulunda okul yöneticileri ile bir araya geldi.



Okul yöneticileri, Karaman'a, Erasmus Projesi etkinliği hakkında bilgilendirmede bulundu.



Okulda ayrıca, halk oylaması oy kullanımı hakkında da seçim provası yapıldı.