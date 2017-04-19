Darıca'da El Kaide Üyesi Bir Kişi Yakalandı

Kocaeli'nin Darıca İlçesinde terör örgütü El Kaide üyesi olduğu tespit edilen bir kişi yakalandı. Türk mahkemelerini tanımadığını söylediği iddia edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Darıca'da asayiş uygulaması sırasında polis durumundan şüphelendiği Y.A. isimli şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyete götürülen şahsın yapılan işlemlerinde terör örgütü El Kaide üyesi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan şahıs iddiaya göre İtalyan hukuku olarak kabul ettiği Türk Mahkemelerini tanımadığını ve Allah'ın adaletine inandığını söyledi. Tutuklanan şahıs daha sonra cezaevine gönderildi. - KOCAELİ