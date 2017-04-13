Darıca'da CHP'nin Mahalle Temsilciliğinin Camı Kırıldı

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde CHP'nin mahalle temsilciliği binasının pencere camı taş atılarak kırıldı.



Darıca Emek Mahallesi Sadık Sokak'ta bulunan CHP Emek Mahalle temsilciliği binasının pencere camı taş atılarak kırıldı. Bugün binaya gelen partililer camın kırıldığını görünce polise haber verdi. Polis olay yerinde incelemede bulunarak, soruşturma başlattı.



CHP İlçe Yönetim Kurulu üyesi Ali Zafer Ceylan saldırıyı kınadıklarını söyleyerek, "Bu taşlı saldırılar, baskılar bizi yıldırmayacak. Bu saldırı diktatörlüğün ve faşizmin en güzel örneği. CHP olarak tüm bunlara göğüs gererek karşı duracağız. Bunlara boyun eğmeyeceğiz. Toplantı yapacaktık, hazırlıkları yapmak için geldiğimizde camın kırıldığını fark ettik" dedi.



- Kocaeli