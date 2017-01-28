Darıca'da Çatı Yangını

Darıca ilçesinde çıkan yangında bir apartmanın çatısında hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, Bayramoğlu Mahallesi'ndeki 10 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Darıca ve Gebze itfaiyelerine bağlı ekipler, yangını dairelere sıçramadan söndürdü.



Binanın çatısında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.