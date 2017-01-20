Darıca'da Ailelere Veli Toplantılı Destek

Darıca Belediyesi'nce gerçekleştirilen veli toplantılarıyla aileler bilgilendiriliyor.



Darıca Belediyesi Bilgi evleri, her yıl düzenli olarak yaptığı veli toplantıları ile aileleri bilgilendirmeye devam ediyor. Ücretsiz konu anlatımlı etüt destek dersleri haricinde öğrencilere yayın ve doküman bakımından da destek verildiğini belirten yetkililer, dershanelerin dönüşüm sürecinde olduğu şu yıllarda ücretsiz olarak verilen hizmet ile ailelerin bütçesine de destek sağlanmış olduğunu ifade ettiler. Darıca Belediyesi bilgi evlerinde öğrencilere yönelik bireysel ve grup olarak rehberlik çalışmaları ile annelere yönelik "Anne Okulu" kapsamında rehberlik çalışmalarının devam ettiğini söylediler. - KOCAELİ