Dargeçitte Karne Heyecanı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bulunan tüm okullardaki öğrenciler karne heyecanı yaşadı.



Dargeçit'te bulunan Sakarya İlkokulu öğrencileri de ilçedeki tüm okullarda olduğu gibi karne heyecanı yaşadı. Öğrenciler yarıyıl tatiline çıkarken, Sakarya İlkokulu öğretmenleri tarafından karne töreni düzenlendi. Karne töreninde veliler ve öğretmenler de katıldı. Ayrıca düzenlenen törende velinin okula katkıları ve öğrencileriyle ilgilenmelerinden dolayı öğrenciler gibi ilk kez velilere de iftihar belgesi verildi. Okul bahçesinde düzenlenen karne töreninde Okul Müdürü Hüseyin Aşkan, tarafından bir konuşma yapıldı. Aşkan, 10 aylık maraton sonunda bir eğitim-öğretim yılının daha tamamlandığını söyledi. İlk kez Dargeçit'te velilere iftihar belgesi verildiğini belirten Okul Müdürü Hüseyin Aşkan, "Öğrencilerimiz tatilde hem eğlensinler hemde öğretmenleri tarafından verilen ödevleri yapsınlar. Fazla televizyon izlemesinler. Zamanlarını boş yere harcamasınlar. Ayrıca okul idaresi olarak, öğretmenle veli ilişkilerini artırmak ve öğrenci başarısına katkı sağlamak amacıyla okulumuzda ilk defa velilerimize ifihar belgesini verdik. Bu davranışımız umarım tüm okullara örnek olacaktır" dedi.



Açıklamaların ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı. - MARDİN