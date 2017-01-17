Dargeçitli Öğrencilerin Mardin Gezisi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde okuyan 55 öğrenci 'Vali Amcaya Mektupları Var' projesi kapsamında Mardin'deki tarihi yerleri, müze, manastır ve medreseleri gezdi.



Dargeçit Ilısu Ortaokulu'nda tahsiline devam eden 7. sınıf öğrencisi Hayriye Çelik'in 'Vali Amcaya Mektupları Var' projesi çerçevesinde, Mardin'in tarihini gezmek ve kültürünü öğrenmek istediklerini belirten bir mektup yazarak Mardin Valiliği'ne gönderdi. Mektuba kayıtsız kalmayan Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman, mektup gönderen öğrenciyi arayarak okuldaki bütün öğrencileri Mardin'e gelmelerini davet etti. Bunun üzerine Dargeçit ilçe kaymakamlığının organizasyonuyla geziye gönderilen Dargeçit Ilısu Ortaokulu'ndaki 55 öğrenciye öğretmenleri eşlik etti. Mardin gezisinde Dargeçit Ilısu Ortaokulu öğrencileri Vali Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman ile buluştu. Bir süre Yaman ile sohbet eden öğrenciler, daha sonra Mardin Müzesi'ni gezdi. Öğrenciler, müzede, tarihi sikke basarak ticaretin tarihi ve paranın buluşu hakkında bilgi aldı. Unutulmaya yüz tutmuş ebru sanatı yapan öğrenciler, Hacivat ve Karagöz orta oyununu da izledi. Öğrenciler, daha sonra müze eğitim etkinlikleri kapsamında kağıt tabakalardan tasarımlar yaptı. Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman ve beraberindekiler polis evinde yemek yiyen öğrencileri ziyaret etti. Gezi sırasında bol bol fotoğraf çektiren öğrenciler keyifli zaman geçirdi. İlk kez öğrencilerinin Mardin'i gezdiklerini belirten Okul Müdürü Rıdvan Akdoğan "Öğrencilerimiz için düzenlenen Mardin gezisinde büyük rol oynayan çocuklarımıza tarihlerini, kültürlerini ve geleneklerini yerinde görme şansı veren ve illerine yabancılıklarını ortadan kaldıran bu kapsamlı gezinin bütün giderlerini karşılayan Dargeçit Kaymakamı ve Dargeçit Belediye Başkan vekiline teşekkür ederiz" diye konuştu.



Mardin'in tarihi ve kültürel yerlerini görme imkanına sahip olduklarını belirten Dargeçit Ilısu Ortaokulu öğrencileri ise bu imkanı onlara veren Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman'a teşekkür etti. - MARDİN