Dargeçit'te Münazara Yarışması Yapıldı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde liselerarası münazara yarışmasının finali yapıldı.



Vatan İlkokulu konferans salonunda yapılan arası münazara yarışmasına 6 lise katıldı. Münazara yarışmasının finalinde Dargeçit Kız İmam Hatip Lisesi ile Özel Hedef Lisesi karşılaştı. Münazara final karşılaşmasında, "İlk insanlar mı daha mutludur, günümüz insanı mı?" sorusu soruldu. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşma sonucunda Hedef Lisesi ilçe şampiyonu oldu.



Bu tür yarışmalar öğrencilerinin kendilerini ifade etmeleri açısından çok önemli olduğunu belirten Hedef Lisesi Müdürü Aynur Kılıç, "Bu tür yarışmalar öğrencilerimizin kendilerini geliştirilmesi açısından çok önem arz etmektedir. Öğrenciler bu yarışmalar sayesinde özellikle toplum karşısında nasıl konuşulacağını, kendilerini nasıl ifade edeceklerini, tartışma adabını ve kurallarını öğrenme fırsatı yakalıyorlar. Televizyonlarda gördüğümüz birbirine hakaret içerikli tartışmaları gördüğümüzde bu tür eğitimlerin okullarda verilmesi açısından çok önem teşkil etmektedir. Münazara gibi yarışmaların okullarda düzenlemesi bizim en büyük kazancımızdır. Hedefimiz bundan sonra ilde yapılacak liseler arası münazara yarışmasında şampiyon olup ilçemizin başarısını artırmaktır" dedi. - MARDİN