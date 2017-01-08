Darende'deki "Yeni Çarşı Merkezi Projesi"

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mimarları, "Yeni Çarşı Merkezi Projesi"yle ilgili esnafla bir araya geldi.



Darende Esnaf Kefalet Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Eser, Darende için tarihi önem arz eden projeyi, esnafları mağdur etmeden kazandırma çabası içinde olduklarını söyledi.



Eser, yeni çarşıyla herkesin daha güzel iş yerlerine sahip olacaklarını belirterek, "Esnaflarımız modern mimari tarzda hazırlanan projeyle daha nezih bir ortamda ticaret yapacaklardır. Bununla beraber çevre düzenlemeleri, spor alanları, yürüyüş yolları ve tarihi konaklar ile yaşam kalitesi de arttırılacak." dedi.



Esnafın taleplerini de dinleyen Eser, şunları kaydetti:



"TOKİ tarafından hazırlattırılan proje üzerinde değişiklikler için konunun muhatapları ile tekrar görüşeceğiz. İş yerlerini iş gruplarına göre yeniden ölçülendirerek yapılandıracağız. Maliyetinin de düşürülmesi için tekrardan görüşeceğiz. Kiracılarımızı mağdur etmeyeceğiz. Onlara da hem kira desteği vereceğiz hem de yeni çarşıda iş yeri sahibi yapacağız. Yeni çarşıda ısınma, merkezi sistem olacak. Her dükkanda lavabo ve tuvalet olacak."



Belediye Başkanı Eser, görevlilerin esnafla görüşmeyi sürdürdüğünü kaydederek, görüşmeler sonunda esnafın yüzde 70'inin yeni çarşı yapımına karşı gelmesi halinde projenin yapılmayacağını söyledi.