Darende'de Tarım ve Hayvancılık Çalışmaları

MALATYA (AA) – Malatya'nın Darende ilçesinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki tarım ve hayvancılık çalışmaları kapsamında toplantı düzenlendi.



Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Zülküf Yıldırımoğlu, Darende Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ilçenin tarım ve hayvancılığını artırmaya yönelik fikir alışverişinde bulunmak, eylem planı çıkarmak için ilgili makamlarla bir araya geldiklerini söyledi.



Ekonomik değerini kaybeden kayısıya alternatif ticari ürün belirlenmesi, çiftçilerin ticari değerleri yüksek ürünlere yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi gibi konuların görüşüldüğünü aktaran Yıldırımoğlu, şunları kaydetti:



"Darende tarım ve hayvancılık için uygun olmasına karşın, sonuçlar istediğimiz gibi değil. Çiftçilerimizin ve hayvan üreticilerimizin daha iyi kazanabilmeleri için bazı önlemler alınması gerekiyor. Bunların başında tarımla ilgili alternatif ürün çeşitliliğinin artırılması ve ekilen üründen birim alandan daha fazla verim alınabilmesi, yem bitkisi ekim alanlarının geliştirilmesi, su bakımından zengin ilçede alabalık üretiminin artırılması, organik kayısı üretiminin artırılması, çiftçiye sulama konusunda bilinçlendirme yapılması, fidan desteğinde bulunulması ve son 5 yılda dondan etkilenen kayısının geleceği gibi konuları görüşüp konuştuk."



Toplantıya, Darende Kaymakamı Ali Türk, Belediye Başkanı Süleyman Eser, İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya, Gökpınar Sulama Birliği Başkanı Mustafa Telli ve ilgililer katıldı.