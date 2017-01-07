Darende'de Tarım Masaya Yatırıldı

Darende ilçesinde gerçekleştirilen toplantı ile tarım ve hayvancılık masaya yatırdı.



Toplantıya Darende Kaymakamı Ali Türk, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Zülküf Yıldırımoğlu, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Kurt, Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya, ilgili kuruluşların yetkilileri ile personeller katıldı. Toplantıda konuşan İl Müdür Vekili Zülküf Yıldırımoğlu, Darende'de tarımının geleceğini belirlemek ve hayvancılığının geliştirilmesi adına bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi. Bir eylem planı çıkararak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için çalışacaklarını kaydeden Yıldırımoğlu, "Darende tarım ve hayvancılık için uygun olmasına karşın, sonuçlar istediğimiz gibi değil. Çiftçilerimizin ve hayvan üreticilerimizin daha iyi kazanabilmeleri için bazı önlemler alınması gerekiyor. Bunların başında tarımla ilgili alternatif ürün çeşitliliğinin artırılması ve ekilen üründen birim alandan daha fazla verim alınabilmesi, yem bitkisi ekim alanlarının geliştirilmesi gerekiyor" dedi. Darende Kaymakamı Ali Türk ve Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser de, çiftçilerin ve Darende tarımının geliştirilmesine yönelik hazırlanacak her türlü çalışmaya destek olacaklarını söyledi.



Toplantıya, Darende Kaymakamı Ali Türk, Belediye Başkanı Süleyman Eser, Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya, Gökpınar Sulama Birliği Başkanı Mustafa Telli ve görevliler katıldı. - MALATYA