Darende'de Öğrencilerin Karne Sevince

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı birinci döneminde Darende ilçesinde 6 bin 88 öğrenci karne aldı.



İlk yarının sona ermesi nedeniyle Darende ilçesinde Aşağıulupınar 75. Yıl Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene katılan İlçe Kaymakamı Ali Türk, eğitim ve öğretimin önemine değinerek, "2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemini bitirdik. Öğrencilerimizin bazıları sevindi, bazıları üzüldü ama üzülmek çözüm değil, çalışmak gerekir. Bizlerde sizler gibi bu sıralardan geçtik, bizlerde bazen üzüldük bazen sevindik ama çalışırsanız karşılığını alırsınız. Çalışmanın yanında dürüst olmak ve doğrusunu yapmalıyız" diye konuştu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce'de karne gününün öğrencilerin en önemli günlerinden birisi olduğunu ifade ederek "Her bitiş yeni bir başlangıcı beraberinde getiriyor. Sizlerin değeri rakamla ölçülmez ancak aldığınız karneler sizlerin emeklerine biçilmiş birer karşılıktır" ifadelerine yer verdi. Konuşmaların ardından protokol öğrencilere karnelerini dağıttı. Karne töreninde ayrıda düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de madalya, başarı belgesi ve hediyeler verildi.



Öğretmen ve velilerden örnek davranış"



Bu arada karne töreni sonrası protokol öğretmenler ve velilerin desteği ile kütüphane okula yaptırılan kütüphaneyi de gezdi.



İlçe Kaymakamı Ali Türk, kütüphanenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederken Okul Müdürü Mehmet Özpürçüklü kütüphanenin tüm giderlerin öğretmen, veli ve hayırsever vatandaşlar tarafından karşılandığını söyledi. - MALATYA