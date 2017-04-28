Darende'de Konser

İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Darende ilçesinde konser verdi.



Darende Belediyesi tarafından organize edilen ve Esnaf ve Kefalet Salonu'nda düzenlenen konserde konuşan İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ünal İmik, ilçeye geldikleri saatten itibaren çok güzel ağırlandıklarını belirterek Belediye Başkanı Süleyman Eser'e teşekkür etti.



Darende'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle çok güzel bir ilçe olduğuna değinen İmik, "İlçelerdeki halkımıza ulaşarak keyifli vakit geçirmek istiyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve ilçe belediye başkanlarımız toplantı yaparak böyle bir karar aldılar. Malatya'nın tüm ilçelerine gitmeyi düşünüyoruz." dedi.



Konuşmanın ardından öğretim görevlisi Sinan Haşhaş yönetimindeki 40 kişiden oluşan koro, misafirlere Türkiye'nin çeşitli yörelerinden ve Malatya türkülerinden oluşan bir konser verdi.



Konsere katılan vatandaşlar ilçe için önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, kendilerine bu keyifli dakikaları yaşatan İnönü Üniversitesi öğrencilerine ve Başkan Eser'e teşekkür etti.



Konser sonunda Başkan Eser, İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı hoca ve öğrencilerine teşekkür ederek, çeşitli hediyeler verdi.



Programa, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.