Darende'de Konak Yapılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Darende ilçesinin Yeniköy Mahallesi'ne konak yapılıyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce köylü vatandaşlar tarafından yapımına başlanan ancak yarım kalan 2 katlı bina, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından tamamlanarak konağa çevriliyor.



Toplam 480 metrekare kapalı alanı bulunan bina için kaba inşaatının da içerisinde yer aldığı tadilat projesi hazırlandı.



Tadilat ihalesi yapılarak çalışmalara başlanan proje kapsamında zemin katta 4 adet dükkan bulunuyor. Sosyal tesis olarak planlanan normal katta ise çok amaçlı salon, muhtar odası, kütüphane, misafirhane ve mutfak yer alıyor.



Yeniköy Konağı'nın 2017 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.