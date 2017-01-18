Darende'de Fotoğraf Sergisi Açılacak

Darende ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında çekilen 100 fotoğraftan oluşan "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Darende" konulu fotoğraf sergisi açılacak.



Darende Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının organizesinde kentteki bir alışveriş merkezinde açılacak sergide, 15 Temmuz gecesi darbenin ilk dakikasında yaşanan anlar, fotoğraflarla sergilenecek.



Darende Kaymakamı Ali Türk, yaptığı açıklamada, Darende halkının bundan sonraki nesillere, demokrasisine, iradesine ve devletine sahip çıkma adına verdiği çok önemli mesajları barındıracak sergiyi herkesin görmesi gerektiğini belirtti.



Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser de sergiye tüm Malatya halkını davet ederek, hain darbe girişimine karşı Darendeliler'in onurlu duruşunu, milli iradeye sahip çıkışı ve seçilmiş hükümete sahip çıkmak adına üzerilerine düşeni yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.



Alışveriş merkezinde cuma günü açılacak ve 22 Ocak'a kadar gezilebilecek sergide, 15 Temmuz gecesine ait fotoğrafların yanı sıra ilçenin tarihi ve turistik mekanları da yer alacak.