Darende'de Altyapı Çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Darende ilçesi Ağılyazı Mahallesi'ne 6 bin 700 metre kanalizasyon hattı, 146 adet muayene bacası ve 80 adet parsel bacası bağlantı çalışması yapılıyor.



MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Malatya'nın her yerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu drenaj hattı altyapı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.



Çalışmalar kapsamında Darende ilçesi Ağılyazı Mahallesi'nin kanalizasyon sorununu çözmek için çalışmaların büyük oranda tamamlandığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:



"Muhtarımız tarafından kanalizasyon sorunu bizlere iletildi. Gerekli incelemelerimizi yaptıktan sonra ihalemizi yaptık ve çalışmalara başladık. Mahallemiz için 6 bin 700 metre kanalizasyon hattı, 146 adet muayene bacası ve 80 adet parsel bacası yapılacak. Şu an itibariyle çalışmalarımızın 4. bin metrelik alanını tamamlamış bulunuyoruz. Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Mahallemize ve Malatya'mıza hayırlı olsun."