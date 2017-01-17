Darende'de 4 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Malatya'nın Darende ilçesinde jandarma ekipleri, 4 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nadir Mahallesi girişinde rutin yol aramasına çıkan ilçe jandarma ekipleri, Malatya'dan Kayseri istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Ekipler, otobüste yaptığı aramada bagajların arasında 23 yaşındaki G.Y.'ye ait olduğu tespit edilen 4 çuvala gizlenmiş 4 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - MALATYA