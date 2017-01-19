SPOR Toto 3'nücü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Erbaaspor'a 3-0 mağlup olarak ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Dardanelspor, defans oyuncusu Selçuk Bice'yi renklerine bağladı. Sezonun ilk yarısını Van Büyükşehir Belediyespor'da geçiren 32 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
2004-2010 yılları arasında da Dardanelspor'da forma giyen Selçuk yuvaya dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Selçuk, Dardanelspor'un yanı sıra Tokat Tedaşspor, Tokatspor, Kırıkkalespor, Şanlıurfaspor, Turanspor, Çubukspor, Gümüşhanespor ve Ofspor'da da top koşturdu.
- Çanakkale
Dardanelspor Selçuk Bice ile 1.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
SPOR Toto 3'nücü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Erbaaspor'a 3-0 mağlup olarak ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Dardanelspor, defans oyuncusu Selçuk Bice'yi renklerine bağladı.
SPOR Toto 3'nücü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Erbaaspor'a 3-0 mağlup olarak ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Dardanelspor, defans oyuncusu Selçuk Bice'yi renklerine bağladı. Sezonun ilk yarısını Van Büyükşehir Belediyespor'da geçiren 32 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
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