Dardanelspor-Halide Edip Adıvarspor: 0-1

STAT: 18 Mart
HAKEMLER: Gökhan Özbulut (x), Kasım Oyarçin (x), Hasan Erdoğan (x)
DARDANELSPOR: Ceyhun (x)- Sinan Akgöl (xx), Can (xx), Uğur Uğur (x) (Dk.78 Ufukcan x), Nuri Fatih (x), Bedri (xx), Selim (x), Ahmed Emir Tekçam (x) (Dk.86 Fırat), Selçuk Bulut (x), Ahmet Yazar (xx), Selçuk Bice (x) (Dk.46 Yusuf Bayram x)
HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Burak (xx)- Aytek (xx), Barış (xx), Cemal Şener (x) (Dk.90 Emre Turan), Yavuz (x) (Dk.72 Habib x), Hüseyin (xx), Mustafa (x), Furkan (xx) (Dk.68 Ömer Faruk Altun x), Ertuğrul (x), Taner (xx), Uğur (xx)
GOL: Dk.13 Taner (Halide Edip Adıvarspor)
SARI KARTLAR: Furkan, Cemal (Halide Edip Adıvarspor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışan Dardanelspor, Halide Edip Adıvarspor'a kendi sahasında 1-0 yenilerek üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı. Halide Edip Adıvarspor bu galibiyetle puanını 33 yaparken, Dardanelspor 19 puanda kaldı.
- Çanakkale