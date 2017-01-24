Dardanelspor Emircan'la Mukavele İmzaladı

Çanakkale Dardanelspor ara transferde Karşıyaka'dan Emircan Avcı ile mukavele imzaladı.



Kırmızı-Beyazlı kulüp dış transferde Karşıyaka'dan forvet oyuncusu Emircan Avcı ile mukavele imzaladı. 1994 doğumlu olan Emircan Avcı forvet mevkiinde forma giyiyor. Çanakkale Dardanelspor kulübünden yapılan açıklamada Emircan Avcı ile 2,5 senelik mukavele imzalandığı ifade edildi. - ÇANAKKALE