Dardanelspor Emircan'ı Aldı

SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Dardanelspor, kadrosunu Karşıyaka'dan ayrılan forvet Emircan Avcı'yla güçlendirdi.



Bu sezon Karşıyaka'da şans bulamayan ve alacakları için kulübe Futbol Federasyonu kanalıyla ihtar çekerek serbest kalan 23 yaşındaki oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Emircan, kariyerinde daha önce kiralık olarak Çine Madranspor'da da forma giydi.



- Çanakkale