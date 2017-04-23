Dardanelspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-1





STAT: 18 Mart



HAKEMLER: Tolga Kadaz (x), Ulaş Aksoy (x), Murat Tuğberk Curbay (x)



DARDANELSPOR: Enes (xx)- Sinan Akgöl (xxx), Can (xx), Uğur Uğur (xxx) (Dk.85 Alperen), Ufukcan (xx), Selim (xx), Fırat (xxx), Caner (xx), Sergen (xx) (Dk.80 Bedri x), Ahmet Yazar (xx), (Dk.85 Uğur Çelik), Yusuf (xx)



BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Gökhan (xx)- Erkan (x), Agah (xx), Emrah Kaya (xx) (Dk.85 Harun), Tolga (x), Mehmet (x) (Dk.67 Muhammed Kerem xx), Erhan (xxx), Muhammet (x), Emrah Öztürk (xx), Celal (xx) (Dk.75 Tufan xx), Çağrı (xx)



GOLLER: Dk.72 Uğur Uğur, Dk.90+1 Fırat (Dardanelspor), Dk.89 Harun (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)



SARI KARTLAR: Ahmet Yazarn, Sergen (Dardanelspor, Çağrı (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)



SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluğu daha önce garantileyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ligde kalma mücadelesi veren Dardanelspor'a deplasmanda 2-1 yenildi. Bu sonuçla Dardanelspor ligde kaldı.



Bodrum Belediyesi Bodrumspor destek vermek için Çanakkale'ye gelen bir grup taraftar, maçtan önce Dardanelsporlu futbolcuları tribüne çağırıp alkışlayarak centilmenlik örneği gösterdi. Müsabaka seyircisiz oynanmasına rağmen çevre binaların çatısına çıkan çok sayıda Dardanelsporlu taraftarlar meşaleler yakarak takımlarına destek verdi.



19'uncu dakikada Bodrum Belediyesi Bodrumspor serbest vuruş kazandı. Emrah Kaya'nın ceza sahasına ortasında Muhammet'in vuruşu auta gitti.



25'inci dakikada soldan gelişen Dardanelspor atağında Ahmet Yazar, ceza sahasına taşıdığı topu Uğur Uğur'la buluşturdu. Uğur Uğur'un vuruşu az farkla direğin yanından dışarı çıktı.



41'inci dakikada Bodrum Belediyesi Bodrumspor ceza sahasındaki karambolde top Yusuf'un önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf'un şutu üstten auta gitti.



63'üncü dakikada Dardanelspor atağında topla buluşan Uğur Uğur'un ceza sahasından sert şutunda top direkten döndü.



72'nci dakikada ani gelişen bir Dardanelspor atağında topla ceza sahasına giren Uğur Uğur şık bir vuruşla Gökhan'ı avladı: 1-0.



89'uncu dakikada sağdan gelişen Bodrum Belediyesi Bodrumspor Erhan'ın ortasını Harun kafayla ağlara bıraktı: 1-1.



90+1'inci dakikada Bodrumspor ceza sahasına giren giren Fırat düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.



- Çanakkale