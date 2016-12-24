Dardanel'den İsrail'e İhracat

Dardanel tarafından İsrail'de Koşer sertifikalı ürünlerin satışının yapıldığı marketler için Star Kist markası ile üretilen ton balığı konserveleri, Dardanel'in Çanakkale merkezde bulunan depolarından konteynırlara yüklenerek, İsrail'e gönderilmek üzere İzmir Gümrük Limanı'na doğru yola çıkarıldı.



Çanakkale'nin dünya markası olan Dardanel, dünyada işlenmiş gıda ürünlerinin en zor girebildiği İsrail pazarına girdi. İsrail'e yapılacak olan gıda ürünleri ihracatında 'Koşer sertifikaları' uygunluk şartı isteyen İsrail'e 17 konteynır ton balığı konservesi Musevi kurallarına uygun olarak üretilmişti. Dardanel Depo Lojistik Müdürü Ercan Nair ve ekibinin denetiminde 9 konteynır ton balığı konservesi İzmir Gümrük Limanı'na teslim edilmek üzere yola çıkarıldı. İsrail'e gönderilecek olan ikinci parti 8 konteynır ton balığı konservesi ise pazar günü yüklenerek yine İzmir Gümrük Limanı'na teslim edilecek. - ÇANAKKALE