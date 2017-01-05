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Darbeyi Öven Havalimanı Çalışanı Gözaltına Alındı

Darbeyi Öven Havalimanı Çalışanı Gözaltına Alındı

Atatürk Havalimanında çalışan bir kişi ’darbeyi övmek ve devlet büyüklerine hakaretten’ gözaltına alındı.

Darbeyi Öven Havalimanı Çalışanı Gözaltına Alındı

Atatürk Havalimanında çalışan bir kişi 'darbeyi övmek ve devlet büyüklerine hakaretten' gözaltına alındı.

Atatürk Havalimanında bir şirkette çalışan A.G.'nin sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinde 15 Temmuz darbe girişimini övüp, Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret ettiğini tespit eden polisler şahsı gözaltına aldı. Atatürk Havalimanı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan A.G. savcılığa sevk edildi. - İSTANBUL

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