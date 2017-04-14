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Darbeye Teşebbüs'ten 16 Yazara 3'er Kez Müebbet Talebi
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Darbeye Teşebbüs'ten 16 Yazara 3'er Kez Müebbet Talebi

Darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Darbeye Teşebbüs'ten 16 Yazara 3'er Kez Müebbet Talebi

Darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: Dunya.com

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