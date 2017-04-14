Darbeye Teşebbüs'ten 16 Yazara 3'er Kez Müebbet Talebi
Darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.
Darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.
Kaynak: Dunya.com
-
Binlerce kişinin ödemeleri bugün hesaba yatıyor!
-
Bakan sinyali verdi! KDV uygulamaları kaldırılacak
-
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor!
-
İşte İstanbul'un trafik sorununu çözecek çılgın proje!
-
Dudak uçuklatan ikramiyeyi iki kişi paylaştı!
-
Evlenecek çiftlere kuyumculardan yeni yöntem!
-
Alparslan Türkeş'in eşi referandum kararını açıkladı