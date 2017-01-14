Darbeye Direnen Cesur Yüreklerle Millet Olduk" Programı

Kırklareli'nin Üsküp Beldesi'nde belediye tarafından "Darbeye Direnen Cesur Yüreklerle Millet Olduk" adlı program düzenlendi.



Programda, Kırklareli Valisi Esengül Civelek ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz darbe girişiminde canını hiçe sayarak darbeye engel olan insanlara ait resim sergisinin açılışını yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının akabinde açılış konuşmaları yapıldı. Programda, Şair Hasan Saka'nın sunumuyla "Darbeye Direnen Cesur Yüreklerle Millet Olduk" isimli program gösterildi.



Programa Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, AK Parti İl Başkanı Alper Çiler, Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - KIRKLARELİ