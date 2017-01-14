Üsküp beldesinde "Darbeye direnen cesur yüreklerle millet olduk" konulu program düzenlendi.



Kültür Evi'nde düzenlenen program öncesi saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okunmasının ardından Cevatpaşa Mahalle Camisi müezzini Recep Kandil tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.



Kırklareli Valisi Esengül Civelek, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz'da hainlere güzel bir ders verdiğini söyledi.



Türk milletinin Türkiye üzerinde oynanmak isteyen her türlü oyununun karşısında duracağını belirten Civelek, Türkiye'nin büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini söyledi.



Konferansa Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap da katıldı.



Program şiirlerin okunmasıyla sona erdi.