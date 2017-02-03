Darbecilerin Hain Planı Ortaya Çıktı: Komandolarla Beştepe'yi Basacaklarmış

Malatya Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Kayseri'den 7 kargo uçağını kaçıran FETÖ'cü hainlerin, Denizli Çardak'tan 550 komandoyu uçağa alıp, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne baskın yapmayı planladığı belirlendi.

550 KOMANDOYLA CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'Nİ BASACAKLARDI

Darbeci pilotlar Kayseri 1. Komando Hava İndirme Tugayı'ndan 2 A400M, 3 C130, 2de C160 model askeri kargo uçağını kaçırıp, Çardak'taki hava alanına doğru hareket etmiş. Sabah gazetesinde yer alan habere göre amaçları Denizli'deki 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndan 550 komandoyu alıp, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne baskın yapmaktı.

VATANDAŞLAR KOMANDOLARIN ÖNÜNÜ KESTİ

Ancak darbe girişimini duyan ve askeri araçların hava alanına gittiğini öğrenen Çardaklılar, araçlarına binerek 550 komandonun bulunduğu konvoyun önünü kesti. Bu arada kargo uçaklarının alana inmesini önlemek için de pist, belediye araçları ve iş makineleriyle kapatıldı.

(Emin Ayık, 4 F-4 savaş uçağının kalkışına izin verdi ancak pistler kapalı olduğu için uçaklar kalkış yapamadı.)

ADEM HUDUTİ: NE YAPTINIZ ÇOCUKLAR BENİ DE YAKTINIZ

Çardak'a inemeyen FETÖ'cü pilotlar bunun üzerine Malatya'ya yöneldi. 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen Tuğgeneral Emin Ayık, Malatya Valisi'nin emrine rağmen FETÖ'cü pilotlara iniş izni verdi. Tuğgeneral Ayık'ın 'Yurtta Sulh Konseyi' tarafından yayımlanan mesaj formunda "Sıkıyönetim Komutanı" olarak görevlendirildiği de iddianamede yer aldı.

Tutuklu darbeci komutanın, eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin Malatya'dan Düzce Cezaevi'ne sevki sırasında "Ne yaptınız çocuklar, beni de yaktınız" demesi üzerine "Olmadı işte komutanım başaramadık" dediği de belirlendi.