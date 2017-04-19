Darbecilerin Hain Planı: 65 Aracı Kışladan Çıkarıp...

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Mamak'ta bulunan 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından toplam 65 aracın çıkış yaptığı, araç içindeki çeşitli rütbelerdeki darbeci askerlerin Ankara'nın farklı noktalarını kontrol altına almak için görevlendirildikleri ortaya çıktı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün F-16'lar ile vurulması isteğinin orayı kontrol altına almak için giden darbeci Yarbay Ejder Yıldırım'dan geldiği, firari Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun ise "vur" emrini verdiği tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve bağlı birliklerdeki eylemlere ilişkin 268 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 441 sayfalık iddianamede, darbe girişimi şüphelilerinden Bilal Akyüz'ün 11 Temmuz 2016 tarihinde Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugay Komutanı Murat Aygün ile görüştüğü, harita üzerinde çalışma yaptıkları, yapılan bu çalışmalarda Ankara'da tespit edilen 10 ayrı kavşak noktası ile TİB ve TÜRKSAT'ın ele geçirilmesi görevlerinin 58. Topçu Alayına verildiği hatırlatıldı. Bu planlamaların ardından Akyüz'ün Ankara Altınpark civarında bulunan bir eve gittiği, bu evde saat 18.00 sıralarında yapılan toplantıya katıldığı, bu toplantıda firari şüphelilerden Ali Kalyoncu ve Ercan Türkben ile Savaş Kabaklı'nın hazır bulundukları belirtildi. Bir süre sonra başka davaların şüphelilerinden Ertuğrul Terzi ve Murat Yanık'ın da aynı yere geldikleri, akabinde toplantının başladığı ve Ali Kalyoncu ile toplantıya katılanların "yönetime el koyacağız, darbeye ilişkin planlama yapıyoruz" şeklinde konuşmalar yaptıkları kaydedildi.



ANKARA HARİTASINI ÇIKARIP GÖREVLENDİRME YAPMIŞLAR



İddianamede, toplantıda önlerinde bulunan Ankara haritası üzerinden 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının hangi noktaları nasıl ele geçirip kontrol edeceği, kritik noktalara, kurum ve kuruluşlara nasıl konuşlanacaklarının konuşulup, planlama ve çalışmasının yapıldığı anlatıldı. Planlama sonucunda 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı içerisinde yer alan tank taburunun açılan başka davanın şüphelilerden Nuri Büyükyazıcı komutasında Genelkurmay kavşağını kontrol altına alıp, Genelkurmay Başkanlığı Karargahını ele geçirmek ve sonrasında da güvenliğini sağlamak ile görevlendirildiği kaydedildi. Bu davanın şüphelilerinden Ejder Yıldırım'ın ise Akköprü ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bölgelerini kontrol altına alıp ele geçirmekle görevlendirildiği ifade edildi.



DARBECİNİN ARACINDAN HARİTA VE PLANLAR ÇIKTI



4. Kolordu Komutanlığına bağlı komutanlıklarla Ankara'da çeşişti noktaları kontrol altına almak, kritik öneme sahip çeşitli kurumları ele geçirmek, Sıhhıye, Ulus, Kızılay gibi önemli kavşaklarda kontrolü ele almak gibi görevlerin verildiğinin anlaşıldığı vurgulandı. İddianamede, şüphelilerden Ejder Yıldırım'ın kullanımında olan araçta ele geçirilen dokümanlarda Ankara'daki çeşitli kavşak ve noktalara ilişkin hava haritalarının, intikal planı, hangi kavşak ve noktalara kaç araç sevkinin gerektiği, aralarında HSYK, emniyet, belediye gibi kurumların da yer aldığı kurumlara kaç araç ve personel sevkinin yapılacağına ilişkin intikal notlarının bulunduğu bildirildi.



İddianamede, bu görevlerin yerine getirilmesi için 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından olay akşamı toplam 65 aracın çıkış yaptığı, fakat kışladan çıkan araçların güzergahlarının tespit edilemediği kaydedildi. Çıkış yapan 65 araç ve görevlendirilen çeşitli rütbelerdeki askeri personelin yapılan planlama/iş bölümü ve görevlendirmeler gereğince Ankara'nın farklı noktalarına gönderildiklerinin anlaşıldığı vurgulandı.



MÜHİMMAT YÜKLÜ ARAÇLARLA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE HAREKET ETTİLER



İddianamede, 4. Kolordu Komutanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olan 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Mekanize Piyade Tabur Komutanlıklarında görev yapmakta olan bir kısım şüphelinin akşam saatlerinde 28. Mekanize Piyade Tugayı, Mekanize Piyade Taburu içtima alanında toplandığı bildirilerek şu tespitlere yer verildi:



"Olay tarihi itibarıyla aslında Genelkurmay Başkanlığı Cari Harekat Daire Başkanlığında görevli olan ve fakat akşam saatlerinde önceki görev yeri olan 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına gelerek 3. Mekanize Piyade Taburunun emir ve komutasını alan eski Tabur Komutanı şüpheli Yarbay Ejder Yıldırım'ın emirleri doğrultusunda garajlar bölgesinde hazırlanan zırhlı araçlara binerek, Ankara'nın çeşitli noktalarını kontrol altına almak amacıyla zırhlı araçlarla kışla dışına çıktıkları, bizzat Ejder Yıldırım'ın da içinde yer aldığı konvoyun, mühimmat yüklü olduğu halde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Ankamall kavşağını kontrol altına almak amacıyla yola çıktıkları, araçlar yola çıkmadan önce, zırhlı muharebe araçlarına, uçaksavar mermisi ve benzeri ağır mühimmatın yüklendiği, konvoyun, eski tabur komutanı Ejder Yıldırım'ın sevk ve idaresinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü kontrol altına alıp ele geçirmek amacıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü ve civarına yaklaştıkları, burada, emniyet güçlerimiz tarafından darbecilerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne girişine engel olmak amacıyla yolu kesen TOMA'ların, Ejder Yıldırım'ın talimatı ile şüpheli Ferdi Özcan'ın sevk ve idaresindeki 092508 plakalı GZPT tarafından ittirilmek suretiyle yolun açıldığı, diğer zırhlı araçların açılan boşluktan ilerleyerek Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü ve civarına konumlandıkları, en az bir Land araç ile 2 zırhlı aracın, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü istikametinde Ankamall karşısındaki köprü üzerinde bırakılarak, buradaki trafiğin emniyete gidiş yönünde kapatıldığı, bununla Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne yardım gönderilmesinin önlenmesinin amaçlandığının değerlendirildiği, köprü üzerinde Land tarzı araç ile zırhlı araçların bırakılmasının dışında ayrıca bu araçların yanına konvoyda yer alan askerlerden birkaçının da bırakıldığı anlaşılmıştır."



DARBECİLERDEN EMNİYETİ "F-16'LARLA VURUN" ÇAĞRISI



Şüpheli Ejder Yıldırım tarafından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde bulunan polislere teslim olmaları yönünde uyarılarda bulunulduğu, polislerin bu çağrıya olumlu cevap vermediği, bunun üzerine Yıldırım'ın talimatıyla polislere ve darbeye karşı koymak için olay yerine gelen vatandaşlara ateş edilmeye başlandığı vurgulandı. Polisin ve vatandaşların direnmesi üzerine Yıldırım'ın hava saldırısı talebinde bulunduğu, bu talep üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün F-16 savaş uçaklarıyla vurulduğu anlatıldı. F-16 uçaklarının vur emrini ise firari olan darbeci Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun verdiğinin tespit edildiği belirtildi.



(Abdullah Sarıca/İHA)