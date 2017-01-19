Darbeciler, Tutuklanacaklar İçin Depo Tespiti Yapmış

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili askerlere yönelik hazırlanan iddianamede, darbenin gerçekleşmesi halinde tutuklanacak kişilerin konulması için parmaklıkları olan depo tespiti yapıldığı belirtildi.



Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında asker ve polislerin de olduğu 44'ü tutuklu biri firari 45 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 15 yıla kadar çeşitli hapis cezaları istemiyle hazırlanan 112 sayfalık iddianame, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



Darbe gecesi yaşananlar ve sonrasında planlananlarla ilgili görgü tanıklarının da ifadesine yer verilen iddianamede, adı geçen sanıkların FETÖ/PDY'ye üye oldukları, darbe girişimi içerisinde bizzat yer aldıkları, darbe girişiminde bulunan ve TSK içerisinde yuvalanan terör örgütü mensuplarınca hazırlanarak kuvvet komutanlarına gönderilen "Sıkıyönetim Direktifi" adlı belgeyle sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat'ın belirlendiği ifade edildi.



İddianamede, tutuklu sanık Hasan Polat'ın bağlı olduğu 6. Tümen Komutanı tarafından oluşturulan Whatsapp grubundan gönderilen ortak mesajla darbeye destek verilmeyeceği şeklinde emir verilmesine rağmen herhangi bir cevap yazmadığı, bunu alt birimlerine iletmediği ve emri uygulamadığı belirtildi.



Valinin telefonunu açmayıp, 3. sınıf emniyet müdürüyle görüşmüş



Darbe girişimi gecesi o zamanki Hatay Valisi Ercan Topaca tarafından aranan Hasan Polat'ın telefona cevap vermediği ancak Hatay Emniyet Müdürlüğü içerisinde herhangi bir sorumlu görevde bulunmayan firari eski 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ersan Özkan ile telefonda görüştüğünün tespit edildiği de iddianamede yer aldı.



İddianamede, Polat'ın Hatay Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinde, o gün tanımadığı bir numaradan, kendisini emniyet müdür yardımcısı olarak tanıtan bir şahıs tarafından arandığını beyan ettiği aktarılırken, telefonun dijital incelemesinde silinen verilerden telefon rehberinde Özkan'ın kayıtlı olduğunun ve daha öncesinden de irtibatta olduklarının belirlendiği ifade edildi.



Polat ayrıca, Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadesinde şunları söyledi:



"16 Temmuz günü saat 00.53'de beni Emniyet Müdür Yardımcısı Ersan Özkan olarak tanıtan bir şahıs aradı ve bana 'Bir emriniz var mı komutanım.' dedi. Ben de 'Yok böyle bir şey. Bir emrim de yok.' diyerek telefonu kapattım. Ersan'ın beni aramasının darbe girişimiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ersan, bu darbe girişiminde benim emrimde hareket etmek istemiştir. İkbal beklentisi içerisinde kendisini benim mesaj emrinde geçtiği şekilde sıkıyönetim komutanı olarak atandığımı bir yerden öğrenmiş olacak ki kendisine Hatay İl Emniyet Müdürü görevini vereceğim beklentisiyle beni aradığını düşünüyorum."



İddianamede ayrıca, Polat'ın sözde sıkıyönetim komutanı olarak atandığı bilgisinin öğrenilmesi üzerine bir vali yardımcısı tarafından kontrol edilmek amacıyla arandığı ve "Sayın komutanım sıkıyönetim komutanı ilan edilmişsiniz. Kelepçe takmaya siz mi gelirsiniz biz mi gelip teslim olalım." diye sorulduğu, Polat'ın da "Duruma bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Henüz belli bir şey yok." şeklinde cevap verdiği ifade edildi.



Hasan Polat'ın gözaltına alınmasının ardından arama yapılan odasındaki masasında, "Sıkıyönetim Direktifi" başlıklı belgeye ulaşıldığı aktarılan iddianamede, değişik rütbelerde general ve subaylardan oluşan atama listesiyle ihtiyaç duyulacak ilçelerde sıkıyönetim komutanı belirlenmesi ve görevlendirilmesini içeren el yazısı notu bulunduğu da kaydedildi.



Aramada ayrıca, arz dosyası içerisinde, il sıkıyönetim komutanlarını gösterir liste, sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesi, sıkıyönetim direktiflerine uyulması, uyulmaması halinde sıkıyönetim komutanlıklarınca kanuni işlem başlatılması gerektiğini aktaran, İstanbul, Ankara'yı takviye edecek birliklerin takviye noktalarına ulaştığını belirten, söz konusu plana göre hareket edilmesini içeren mesaj formu olduğu tespit edildi.



Tutuklanacaklar için depo tespiti yapılmış



İddianamede, tutuklu sanıklar eski 2. Hudut Alay Komutanı Albay Necmi Eroğlu ile o gün Eroğlu'na görevini devreden eski Kurmay Albay Mehmet Ali Tuna ve Hasan Polat'ın planlanan darbe girişiminden önceden haberdar oldukları da belirtildi.



Sanıkların darbenin gerçekleşmesi halinde tutuklayacakları kişilerin konulması için uygun bir yer aradıkları, bu doğrultuda, 2. Hudut Alay Komutanlığında bulunan depoyu gezerek parmaklıklarının olup olmadığını kontrol ettikleri de iddianamede anlatıldı.



Konuyla ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğünde bilgisine başvurulan bir üsteğmen de iddianamede de yer alan ifadesinde şunları söyledi:



"Necmi albay beni aradı ve 'Tören alanındaki sandalyeleri koyduğunuz depoyu açman lazım, onun anahtarı sende mi, ivedi makamıma gel.' şeklinde emir verdi. Ben de kışlada olmadığımı, ivedi gelemeyeceğimi ama başka bir arkadaşın kendisine yardımcı olabileceğini ilettim. Konuyu merak ettim ve yaklaşık yarım saat sonra arkadaşı aradım ve anahtarı niye istediklerini sordum. Arkadaşım olayı, 'Alay komutanı apar topar depoya bakmak için aşağıya indi ve kontrol etti. (Bu deponun parmaklıkları da var değil mi?) diye sordu. Depoyu kontrol ettikten sonra ise (Tamam burayı kilitleyin, anahtarını da bana verin) dedi.' şeklinde anlattı."



"Suriye'ye girilecek"



Öte yandan, iddianamede ifadesi yer alan bir gizli tanık da darbe girişiminden daha önce Hasan Polat'ın eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda toplantı düzenlediklerini, bu toplantı hakkında 6. Mekanize Tümen Komutanlığına bilgi verilip verilmediğinin bilinmediğini söyledi.



Aynı gün Ahmet Tor Kışlasında da tüm rütbeli personelin katılımıyla sıradan askeri konuların konuşulduğu toplantı yapıldığını aktaran gizli tanık, burada, toplantıya katılmayanların kendi odalarından çıkmaması konusunda talimat verildiğini ifade etti.



Gizli tanık, darbe girişiminde önceki günlerde Polat'ın "Suriye'ye girilecek" diyerek Ahmet Tor Kışlasında konuşlu 3. Mekanize Tabur Komutanlığından tam teşekküllü bir mekanize bölük ile tank tabur komutanlığından tam teşekküllü bir bölüğü ihtiyat olarak hazır beklettiğini aktarırken, sınır birimlerinden 15 Temmuz gününden önce Ahmet Tor Kışlasına birlik kaydırıldığını, birlik kaydırılırken Polat'ın üst komutanlığından emir alıp almadığının araştırılması gerektiğini kaydetti.



İddianamede, dönemin 2. Hudut Alay Komutanı Albay Necmi Eroğlu tarafından, darbe girişiminin olduğu gece İskenderun'daki Polat'ın alınıp yönetime el koymak üzere il merkezine getirilmesi için bir zırhlı araçla bir kobra tipi silahlı zırhlı araç hazırlatıldığı ancak ilerleyen saatlerde darbe girişiminin başarısız olduğu anlaşılınca bu planın iptal edildiği belirtildi.