Darbeciler "Işid Polis Kıyafeti Giymiş Ateş Edin" Dedi, Toma'lar Hedef Haline Geldi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianamede ilginç detaylara yer verildi. Şüphelilerden Ferdi Özcan ifadesinde, darbecilerin "IŞİD polis kıyafeti giymiş ateş edin" dediğini, bunun üzerine uçaksavarlarla TOMA'lara ateş açıldığını söyledi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve bağlı birliklerdeki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianamede, darbe girişimine ilişkin ilginç detaylara yer verildi. İddianamede ifadesine yer verilen şüphelilerden Ferdi Özcan, olay günü içtima olduğunun söylendiğini, içtima alanına inildiğinde kamuflajlı ve silahlı olarak tekrardan içtimaya inmelerinin emredildiğini söyledi.



"IŞİD polis kıyafeti giymiş, ateş edin"



Özcan, şüphelilerden Üsteğmen Mustafa Fidan'ın kendilerini garajlar bölgesine göndererek araçları hazırlamalarını emrettiğini, darbeci Yarbay Ejder Yıldırım ve Üsteğmen Ümit Acar'ın HK33, uçaksavar ve tabanca mermisi getirerek gelen mühimmatı dağıttıklarını anlattı. Yıldırım'ın emri ile nizamiyeden çıktıklarını belirten Özcan, yolda şüphelilerden Başçavuş İdris Başkaya'ya nereye gittiklerini sorması üzerine Başkaya'nın tatbikat olduğunu söylediğini aktardı. Öndeki araçları takip ederek Akköprü'ye geldiklerini anlatan Özcan, şüpheli Acar'ın "IŞİD polis kıyafeti giymiş ateş edin" dediğini vurguladı. Bunun üzerine kulede bulunan Savaş Kurnaz'ın Ümit Acar'ın emri ile uçaksavarlarla TOMA'lara doğru ateş ettiğini aktaran Özcan, Acar'ın emriyle TOMA'ların iteklenerek yolun açıldığını, emniyetin önüne geldiğinde de arkasında bulunan araçlardan halkın üzerine doğru ateş açıldığını söyledi. - ANKARA