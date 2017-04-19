Darbeci, Türk Bayraklı Kadınla Polisi Gözünü Kırmadan Vurmuş

15 Temmuz'da 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianamede, eski Tabur Komutanı Ejder Yıldırım'ın gözünü kırpmadan elinde Türk bayrağı olan bir kadın ile elleri yukarıda "Allah rızası için yapmayın" diyerek yaklaşan bir polis memurunu vurduğu belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve bağlı birliklerdeki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianamede, darbe girişimine ilişkin detaylara yer verildi. İddianamede ifadesine yer verilen şüphelilerden er Ferhat Sak, olay gecesi şüphelilerden eski Tabur Komutanı Ejder Yıldırım'ın talimatı ile araçlara bindiklerini, araçlara HK33 ve uçaksavar mühimmatı dağıtıldığını söyledi.



"HERKES SIKACAK, SIKMAYANIN KAFASINA SIKARIM"



Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün yanında bulunan Ankamall'a vardıklarında Ejder Yıldırım'ın telefonla konuştuğunu anlatan Sak, Yıldırım'ın telefonda "Komutanım ateş emri veriyorum" dediğini kaydetti. Daha sonra Yıldırım'ın diğer şüphelilerden eski Uzman Çavuş Abdullah Çelen'e dönerek "Herkes sıkacak, sıkmayanın kafasına ben sıkarım" dediğini aktaran Sak, bunun üzerine bazı askerlerin uçaksavarlarla ateş etmeye başladığını söyledi.



Sak, Ejder Yıldırım'a "Komutanım bunlar polis, polislere mi sıkacağız" sorusunu yöneltmesi üzerine Abdullah Çelen'in "Bunlar Fetullah'ın polisleri" cevabını verdiğini belirtti.



DARBECİ KOMUTAN ELİNDE TÜRK BAYRAĞI OLAN KADINA ATEŞ ETTİ



Yıldırım ve yanındaki bir grup askerin nizamiyede bulunan polislerin yanına gittiğini, "Buranın kontrolü bizde. Bırakın silahlarınızı" dediğini anlatan Sak, polislerin buna itiraz ettiğini söyledi. Bunun üzerine tekrardan araçlara dönüldüğünü kaydeden Sak, araca elleri yukarıda "Allah rızası için yapmayın" diyerek yaklaşan bir polis memuruna ve elinde Türk bayrağı olan bir kadına Yıldırım'ın ateş ettiğini vurguladı. Sak, Yıldırım'ın telefonla konuşarak, "Komutanım hava desteğine ihtiyacımız var" dediğini, 5 dakika sonra da emniyete bomba atıldığını kaydetti.



"YAPTIĞINIZ İŞ YASAL, ATEŞ EDİN"



Şüphelilerden er Mehmet Küney, Ejder Yıldırım'ın "Ateş et" emri üzerine iki, üç zırhlı araçtan ateş edildiğini belirterek, Abdullah Çelen'in "Bunlar gerçek polis değil, bunlar Fetullah Gülen'in polisleri. Yaptığınız iş yasal, ateş edin" dediğini söyledi.



(Abdullah Sarıca/İHA)