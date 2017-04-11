Darbeci General Avni Angun Ankara'da Yakalandı!

Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 17 Mart'ta adli kontrol şartı ile tahliye edilen ve dünkü duruşmada hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılan dönemin 2.Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun'un, Ankara'da, terörle mücadele şubesi ekipleri tarafından yakalandığı bildirildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Malatya'da görülen darbe davasında 2.Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ile tutuksuz yargılanan Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.