Darbeci Kadın Pilota Kızıp Doktorluk Hayalinden Vazgeçti

15 Temmuz'da darbeci kadın pilota kızıp doktorluk hayalinden vazgeçerek pilot olmaya karar veren beşinci sınıf öğrencisi Sıla Günal, pilotluk diplomasını Cumhurbaşkanı Eroğan'ın elinden almak için mektup yazdı.



Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5. sınıf öğrencisi olan Sıla Günal, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yazdığı destek mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmasının sevincini yaşıyor. Darbeci komutanları taşıyan helikopterin pilotunun kadın olmasından etkilenerek doktor olma hayalini bırakıp pilot olmaya karar veren Günal, yazdığı mektupta diplomayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almak istediğini kendisine iletti. Mektubunda Cumhurbaşkanını çok sevdiğini de dile getiren Günal, bir gün kendisiyle buluşursa koşarak kendisine sarılacağını söyledi.



"15 TEMMUZ GECESİ SABAHA KADAR UYUYAMADIM"



15 Temmuz gecesi izlediği görüntülerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazma fikrinin oluştuğunu ifade eden Sıla Günal, "15 Temmuz gecesinden çok etkilendim. Bu yüzden bu mektubu Cumhurbaşkanımıza yazdım. 15 Temmuz gecesi ailemle birlikte oturuyordum. Televizyonda bunları gördüm ve o gece sabaha kadar uyuyamadım. Ertesi gün kalktım ve bu mektubu yazma kararı aldım. Bu mektubu yazarsam Cumhurbaşkanıma destek olabileceğimi düşünerek bu mektubu yazdım. Beni etkileyen şey bir kadın pilotun vatan hainlerini taşıması oldu. Ben aslında büyüyünce doktor olmak istiyordum ama bu olaydan sonra fikrimi değiştirip pilot olmaya karar verdim" dedi.



"CUMHURBAŞKANINI GÖRSEM KOŞUP SARILIRIM"



Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe geçesi yaşananları hak etmediğini de belirten Günal, "Cumhurbaşkanımız vatanımız için çok uğraşıyor ve bunları hiç hak etmiyor. Birde vatandaşlarımız üstüne o gece tanklarla yürünmesi ve ateş açılması benim en çok zoruma giden şey oldu. Ülkemiz çok güzel bir ülke. Bu vatanda hainlerinin bunu yapıp ülkemizi bu hale getirmesi beni çok üzdü. Artık daha bilinçliyiz. Bir vatandaş olarak çok üzüldüm. Cumhurbaşkanımız ülkemizin lideri. Benim en büyük hayalim de Cumhurbaşkanını görmek, görsem koşup sarılırım ona, onu o derecede seviyorum. Ülkemizin Cumhurbaşkanı olduğu içinde çok mutluyum" diye konuştu.



"AYLAR SONRA KIZIMIN MEKTUBUNUN OKUNMASI BİZİ MUTLU ETTİ"



Kızları Sıla'nın mektup yazma düşüncesini desteklediklerini söyleyen coğrafya öğretmeni İrfan Günal, "Ülkemiz 15 Temmuz gecesi çok önemli bir süreci yaşadı. Bunu 7'den 70'e herkes hissetti. Ama Allah'a şükür bu badireyi atlattık. Bundan bizim kadar çocuklarımız da etkilendi. Mum dibine ışık tutmaz derler. Biz okulda çocuklarımıza bunları hep anlattık. Kızım da bu olaydan etkilendi. Bana 'baba ben Cumhurbaşkanımıza bir mektup yazmak istiyorum, nasıl olur' dedi. Ben de 'olur' dedim ve mektubu yazdı. Yazdıkları kontrol ettim. Kendi düşüncelerini dile getirmiş mektubunda ve gönderdi. Aylar sonra bu mektubun okunması, dile getirilmesi ve bize geri dönüş yapılması kızımın geleceği açısından bir umut, sevinç oldu. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün görevlilere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"TÜRK MİLLETİNİN ÇOK CESUR OLDUĞUNU SILA'YA ANLATTIK"



Sıla'nın 15 Temmuz'da çok etkilendiğini anlatan anne Reyhan Günal da, "Biz de o geceyi ona anlattık. Kimsenin vatanımıza hiçbir şey yapamayacağını, Türk milletinin çok cesur olduğunu, bu ülkeye hiç kimsenin kötülük yapamayacağını, başımızda çok büyük bir lider olduğunu ona anlattım. Sıla'da bu süreci olgunlukla karşıladı" ifadelerini kullandı.



"KURTULUŞ SAVAŞINDA NİNELERİMİZ KAHRAMANLIK YAPTI, BUNLAR DA HAİNLİK"



Mektubu yazmasına neden olan görüntüleri bir kez daha izleyerek hissettiklerini anlatan Sıla Günal şöyle konuştu:



"Televizyonda bu videoları görmüştüm. Hainler bu helikopterde taşınmıştı ve bunu taşıyan pilotun kadın pilot olduğunu öğrendim. Kurtuluş Savaşında annelerimizin ve ninelerimizin kahramanlıkları bize anlatırken, bu kadın pilotun vatanımıza bu hainliği yapması beni çok üzdü. O yüzden bu mektubu yazma kararı aldım. Ben bugüne kadar hep doktor olacağım diyordum ama bu görüntüleri izledikten sonra beni çok etkilediği için ben de kadın pilot olmaya karar verdim. Ben diplomamı Cumhurbaşkanımızın elinden almak istiyorum. Vatansever bir kadın pilot olmak istiyorum."



Öte yandan Sıla Günal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupta ise şu ifadelere yer verdi:



"Ben Derince Dumlupınar İlkokulu 5. Sınıfa geçen bir öğrenciyim. Adım Sıla soyadım Günal. Öncelikle söylemek isterim ki ben sizi çok seviyorum ve size çok güveniyorum. 15 Temmuz gecesinden beri haberleri izliyorum ve en çok dikkatimi çeken şey bir kadın pilotun vatan hainlerini taşıması ve sizi zor duruma düşürmesiydi. Bunun için ben de büyüyünce bir pilot olmak istiyorum. Ama vatanda hainleri değil siz ve sizin gibi insanları taşımak istiyorum. İnşallah bu hedefime ulaşıp diplomamı sizin elinizden almak istiyorum. Allah size yardımcı olsun ve kolaylıklar versin. Önce Allah'a sonra size çok güveniyorum. Sizi çok seviyorum."



(Gürcan Yılmaz - İsmail Gündüz/İHA)