Darbeci Generali Fetö'cü Askeri Savcı Aklamış

EDİRNE'de 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde tankların çıkması emrini verdiği ve eyleme katıldığı gerekçesiyle hakkında 3 kez ömür boyu hapis cezası istenen dönemin 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın, 1 yıl önce 'FETÖ/PDY' şüphelisi olarak ifadesinin alındığı ortaya çıktı. Tuğgeneral Arı'nın, darbe girişiminin ardından tutuklanan ve o dönem Genelkurmay askeri savcısı olan Binbaşı Kurtuluş Kaya tarafından 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı vererek akladığı tespit edildi.



Edirne'de darbe girişimi gecesinde yaşananlara ilişkin, aralarında ordudan ihraç edilen 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da bulunduğu 8'i tutuklu 22 şüpheli asker için hazırlanan iddianame, Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Edirne Cumhuriyet Savcısı Eşref Çağdaş Bal,'ın hazırladığı 229 sayfalık iddianamede, dönemin 5'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Erdoğan'ın da 'tanık' sıfatıyla ifadesi alındı.



Geçen yıl Ağustos ayındaki YAŞ kararıyla emekliye ayrılan Korgeneral Erdoğan, darbe girişimi gecesi Tuğgeneral Hidayet Arı'yı arayıp kesinlik kışlalardan asker çıkmayacağını emir olarak kendisine ilettiğini ve karşılığında 'Komutanım emredersiniz, sizin emrinize göre hareket edeceğim' cevabı aldığını söyledi. Ancak buna karşın, iddianamede tankların çıkış emrinin tutuklu olan Tuğgeneral Hidayet Arı tarafından verildiği kaydedildi.



FETÖ'CÜ SAVCI SORUŞTURMADAN AKLAMIŞ



Savcılıkta tanık ifadesi alınan dönemin 5'nci Kolordu Komutanı emekli Korgeneral Alparslan Erdoğan, 'Fethullahçı Terör örgütü ile daha önce irtibatı olduğunu bildiği bir kişi bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Hidayet Arı'nın adını verdi. Sicil dosyasının kendisinde olduğunu ve darbe girişiminden 1 yıl önce FETÖ şüphelisi olarak Arı'nın ifade verdiğini anlatan Erdoğan, "Buna konuda Edirne bazında bildiğim Tuğgeneral Hidayet Arı idi. Bunu nereden biliyordum. Hidayet Arı'nın sicil dosyası bende, benim makamımda, ben muhafaza ediyorum. Sicil vereceğim zaman dosyayı bir kez daha açıp baktım ve inceledim. Dosyada şunu fark ettim, bir sene önce 5 tane tuğgeneralin Genelkurmay Başkanımızın emriyle Fethullahçı oldukları şüphesiyle ifadeye çağırmışlar. Genelkurmay sayın savcıları. Genelkurmay askeri savcılığında ifadeleri alınmış. Hepsi bu suçlamaları reddetmişler ve ifadeyi alan savcı binbaşı Kurtuluş Kaya, bunlar hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiş. Ancak bu savcı, bu darbe girişimini yapanların yayınladığı görevlendirme listesinde Binbaşı olmasına rağmen Albay görevine, Jandarma Genel Komutanlığı Adli Müşavirliği'ne atanıyor. Bu da Fethullahçı, daha sonradan anlaşıldı ki, Genelkurmay Askeri Savcılığı'ndaki bütün işleri koordine eden şahıs bu ve şu anda tutuklu bu şahısta" dedi.



KOLORDU KOMUTANIN TELEFONLARA CEVAP VERMEDİ



İddianamede tanık ifadelerinin ardından tespitlerde bulunan Edirne Cumhuriyet Savcısı Eşref Çağdaş Bal, Hidayet Arı'nın eşi adına kayıtlı cep telefonu numarasıyla darbecilerin kurduğu 'yurtta sulh' adlı whatsApp grubuna katıldığı belirtilerek, "Kolordu Komutanının net ve açık biçimde verdiği emirler Hidayet Arı tarafından uygulanmamış, Hidayet Arı, saat 05.34 itibariyle Kolordu komutanının aramalarına cevap dahi vermemiştir. 'Yurtta sulh' isimli whatsapp grubu yazışmaları göz önüne alındığında, bu saatler İstanbul'daki kalkışma yanlısı askerlerin Trakya'dan yardım istediği saatlerdir, tam da bu noktada ilimizde bulunan birliklerden tank ve zırhlı araçlarla kışla dışına çıkış yapılmıştır" denildi.



- Edirne