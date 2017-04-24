Darbeci Albayın Şok Sözleri: 'Yarın ya Kahraman Olacağız ya da Vatan Haini'

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timin İzmir Çiğli'de gecikmesini sağlayan ve helikopterlerden birini çalışamaz hale getiren Pilot Kurmay Yarbay Bahattin Akgün, tanık olarak SEGBİS sistemi ile ifade verdi.



15 Temmuz gecesi, Çiğli'de Cumhurbaşkanına suikast hazırlığında olan timin o gece konuşmalarına şahit olan Akgün, "Albay Murat Dağlı bize gece saat 10.00 gibi hazır olmamızı istedi. Görev sorduk, cevap alamadık. Saat 21.45'te telefonla aradılar. Ben yine Murat Dağlı komutana görevin ne olduğunu sordum söylemedi. Bize takip cihazını kapatmamızı söyledi. Kendi birliğimizden Çiğli'ye gittik. Orada bir ara Alay Komutanı Murat Dağlı 'tarihe tanıklık ediyorsunuz, hatta içindesiniz' dedi. Bu sözü duyunca çok şaşırdım. Cemil Bayık'ın alınacağını düşündüm. Helikopterlere ikmal yapılıyordu. Bu esnada Zeki Göçmen, Murat Dağlı, Ali Akgün ve Davut Uçum sürekli kendi aralarında konuşuyorlardı. Bir ara paket alınacağı sözünü işittim. Paketin ne olduğunu sordum fakat cevap alamadım. İstanbul'da askerler tarafından köprünün kapatıldığını duydum. İnternetten baktım fakat bir şey bulamadım. Telefonlar gelmeye başladı. Ben de bu gelişmeler üzerine olayın başka bir mecrada geliştiğini anladım. Bu esnada Zeki Göçmen 'yarın hepimiz ya kahraman olacağız ya da vatan haini olacağız' dedi. Bir şeyler olacağını sezdim. Yanındaki arkadaşıma bu görevi yapmamamız gerektiğini ve gerekirse helikopteri bozacağımı söyledim. Helikopteri çalışmaz hale getirdim. Bunu komutanlarıma söyledim. Onlar da bir kez daha denememi, eğer olmaz ise geri dönmemi söylediler. Apronda uzun süre beklediler ve daha sonra havalanarak Marmaris'e doğru gittiklerini öğrendim. Ben de Alay'a geri döndüm. Alay'da Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te olduğunu öğrenince MİT'teki yakın bir tanıdığımı arayarak Marmaris'e giden ekipler hakkında bilgi verdim" dedi. - MUĞLA