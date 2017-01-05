Darbeci Albay "Akşama Hazırlıklı Olun, Kargaşa Çıkacak" Demiş

VOLKAN KAŞİK - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili, aralarında generallerin bulunduğu 76 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheli Albay Bahadır Erdemli'nin İstihkam Alay Komutanlığına giderek Kurmay Yarbay Ahmet Üçbudak'a "Akşama hazırlıklı olun, kargaşa çıkacak" dediği, bunun üzerine şüpheli Üçbudak'ın birlikleri ve araçları yetkisi olmadığı halde hazırlatarak beklettiği belirtildi.



Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile bazı generaller, subay ve astsubaylar ile erlerin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede, darbe girişimi sırasında Malatya'da yaşananlara ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.



İddianamede, şüpheli Ahmet Üçbudak'ın 2. Ordu İstihkam Alayı'nda Tabur Komutanı olarak görev yaptığı, bu görevini 15 Temmuz'da devrettiği halde ayrılmayarak Alay Karargahında kaldığı, bu süre içerisinde Albay Bahadır Erdemli'nin İstihkam Alay Komutanlığına giderek şüpheliye "Akşama hazırlıklı olun, kargaşa çıkacak" dediği, bunun üzerine şüpheli Üçbudak'ın birlikleri ve araçları, yetkisi olmadığı halde hazırlatarak beklettiği aktarıldı.



Şüpheli Ahmet Üçbudak'ın Tayfun Ç, Selim K, Hamdi B. ve diğer rütbelileri yanına çağırarak "Evet arkadaşlar şehit olmaya gidiyoruz, hazır mısınız?" dediği ve "2. Ordu Komutanlığında ölü ve yaralıların olduğunu, oraya gidilmesi gerektiğini" söylediği aktarılan iddianamede, Yüzbaşı Hamdi B'nin Ahmet Üçbudak'a "Komutanım bu sizin şahsi emriniz mi yoksa, emir komuta zincirinden gelen bir emir mi?" diye sorduğu, Üçbudak'ın "Alay Komutanınızın emrini dinlemeyeceksiniz, burada benim emrim geçerli" dediği ve elindeki silahı Yüzbaşı Hamdi B'ye doğrultarak "Benimle gelecek misiniz, gelmeyecek misiniz, seni tutuklarım" şeklinde söylemlerde bulunduğu belirtildi.



Şüpheli Ahmet Üçbudak'ın darbeye teşebbüsten ilk anlardan itibaren haberdar olduğu ve darbe girişiminde bulunan şüpheliler ile hareket ettiği anlatılan iddianamede, şunlar kaydedildi:



"Şüpheli Ahmet Üçbudak'ın Tabur Komutanlığı görevini devretmesine rağmen İstihkam Alay Komutanlığından ayrılmayarak tabura emir komuta ettiği, taburu 'Kolluk Kuvvetlerinin Toplumsal Olaylarda Desteklenmesi' konumuna geçirdiği, personeli silahla tehdit ettiği, Alay Komutanının emirlerini dinlemeyerek ZPT (zırhlı personel taşıyıcı) aracı ve üç asker ile tel çiti yıkarak kışla dışına çıktığı, İnönü Kışlasındaki darbe teşebbüsçülerine yardım etmek için kışla çevresinde bulunan polis ve jandarma güçlerine ateş ettiği ve bu nedenle darbe teşebbüsüne aktif olarak katıldığı anlaşılmıştır."



Üçbudak, İnönü Kışlası nizamiye çevresinde polis ekiplerinin tertibat alması nedeniyle içeriye girememiş, araçtan çıkmaya çalışırken açılan ateş sonucu yaralanarak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştı.



ZPT'deki askerlerin ifadeleri



İddianamede, şüpheli Mustafa Kalan'ın 2. Ordu Komutanlığı Altay Kışlasında onbaşı rütbesiyle ZPT sürücüsü olarak görev yaptığı, suç tarihinde koğuşta bulunduğu sırada bütün askerlere kamuflaj giyilip içtima alanında toplanılması emri verilmesi üzerine G3 piyade tüfeğini alarak içtimaya çıktığı, içtima alanında Yarbay Ahmet Üçbudak'ın ZPT sürücülerinin ayrılmasını ve garaja gidip beklemelerini emretmesi üzerine Kalan'ın garaja gittiği, sabah saatlerine kadar burada beklediği aktarıldı.



"Şehadet şerbetini içmeye hazır mısınız?"



Sabah saatlerinde de Ahmet Üçbudak'ın garaja gelerek Mustafa Kalan'a ZPT'yi çalıştırması için emir verdiği ve "2. Ordu Karargahını ele geçirmişler kurtarmaya gidiyoruz, şehadet şerbetini içmeye hazır mısınız?" diyerek ZPT'ye bindiği anlatılan iddianamede, şüpheli Kalan'ın 205538 numaralı ZPT aracını çıkardığı, içerisinde onbaşılar Emrah D. ve Hasan Hüseyin A'nın da bulunduğu ZPT'nin 2. Ordu Komutanlığına doğru hareket ettiği, ana arterlerin barikatlarla kapatılması nedeniyle refüjler üzerinden geçerek yola devam eden aracın 2. Ordu Komutanlığına kadar ulaştığı, nizamiye çevresinde Emniyet Müdürlüğünün tertibat alması dolayısıyla şüphelilerin içeriye giremedikleri kaydedildi.



Şüpheli Onbaşılar Emrah D. ve Hasan Hüseyin A'nın da benzer ifadelerine yer verilen iddianamede, ikinci ZPT'de bulunan erler İlyas E. ve Yunus İ'nin de alayın arka kısmından tel örgüleri parçalayarak, Sivas-Malatya karayolu üzerinden 2. Ordu Komutanlığına gitmek üzere şehir merkezine doğru yola çıktıkları, Ahmet Üçbudak'ın içerisinde olduğu ZPT'yi takip ettikleri ancak içerisinde bulundukları ZPT aracının alt geçitte refüje çarparak arızalandığı ve hareket edemediği, akabinde emniyet görevlilerince yakalandıkları bildirildi.