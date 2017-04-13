Darbe Üssünde O Gece: Ömer Faruk Harmancık
- Ömer Faruk Harmancık'ın 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimindeki rolünü anlatan Akıncı İddianamesi görselleri ANKARA - 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, Eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın FETÖ'cü...
- Ömer Faruk Harmancık'ın 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimindeki rolünü anlatan Akıncı İddianamesi görselleri ANKARA - 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, Eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın FETÖ'cü darbe girişimindeki rolü gözler önüne serildi.