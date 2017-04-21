Darbe Teşebbüsü Davasında Tutuklu Sanıklar İfade Vermeye Devam Etti

Sakarya'da 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına açılan davada tutuklu sanıklar ifade vermeye devam etti.



Sakarya'da 15 Temmuz gecesi FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen darbe teşebbüsünün ardından açılan davaya devam edildi. Açılan davada, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'ün gıyaben bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda görülen duruşmaya, 138 tutuklu sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.



Özden: "Valilikte durumun kanunsuz olduğunu anladım"



Tutuklu sanık eski Astsubay Eren Özden mahkemede yaptığı savunmasında, "15 Temmuz gecesi alarm verildi ve bana bildirildi. Bende bunun üzerine birliğim olan Taşkısığı Kışlasına gittim. Burada toplandıktan sonra ilk olarak Çark Kışlasına daha sonrada Sakarya Valiliğine gittim. Eski Merkez Komutanı tutuklu sanık Albay Ahmet Üzer burada megafonla, 'TSK yönetime el koydu, mahkemeler kuruldu. Emirlere uymayanlar hakkında mahkemeler gereğini yapacak' dedi. Bu sırada silah sesleri geliyordu. Silah sesi ve megafonla yapılan açıklama itibariyle durumun kanunsuz olduğunu anladım. 4 Ağustos'a kadar görevime devam ettim, bu tarihte gözaltına alındım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.



Tunca: "Böyle bir şeye dahil olmam"



Tutuklu sanık Volkan Tunca ise yaptığı savunmasında, "15 Temmuz tarihinde Elmasağa Kışlasında görev yapıyordum. Alarm verilince birliğime gittim ve Çark Kışlasından gelen ekipler benden mermi ve mühimmat aldılar. Bende onlara mühimmatı eksiksiz ve sorunsuz geri getirmesini söyledim. Daha sonra er gazinosuna geçtim. Gece saatlerinde darbe girişimini öğrendim. Böyle bir şeye dahil olmam dedim ve odama geçerek sivil kıyafetlerimi giydim. Bir ay daha görevime devam ettim. 13 Ağustos'da gözaltına alındım. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA