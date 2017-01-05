Darbe Komisyonunun MHP'li Üyesinden Değerlendirmeler

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyesi MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, "Bylock, FETÖ ile iltisakı gösteren şu anda elimizdeki en somut verilerden birisidir. MİT her kuruma kendi mensuplarının listesini göndermiştir. Bu çerçevede siyasilerin ve üst düzey bürokratların listesini ayrıştırarak komisyonumuza gönderebilirdi" dedi.



MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, komisyonun nihai hedefe ulaşma konusunda çalıştırılmadığını savundu. Erdoğan, "Komisyonun ilk toplantısında Başbakanlık tarafından sunulacak kapsamlı bir brifing ile başlanılmasının faydalı olacağını hem sözlü hem de yazılı önergeyle talep ettik. Biz hem komisyon tutanaklarında kayıtlarda inceleyeceğiniz gibi hem de yazılı talebimizde göreceğiniz gibi brifingin çok kapsamlı geçtiğini belirttik. Bugüne kadar FETÖ ile ilgili olarak bunların kamuya yerleşmesi, süre içerisinde 2004 yılındaki Milli Güvenlik Kurulu kararları, 2012 yılındaki MİT Müsteşarı krizi, partilere yöneltilen saldırıları, 17-25 Aralık, MİT tırları süreçlerinde nelerin yapıldığını, bununla ilgili değerlendirmelerin neler olduğunun teferruatlı olarak sunulmasını istedik" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, Bylock kullanan siyasilerin ve üst düzey bürokratların listesini MİT'ten talep ettiklerini söyleyerek, "Bu talebimiz 'adli soruşturma devam ediyor' dediler. Adli soruşturma ile idari soruşturma ayrı şeylerdir. Bunun bir engel teşkil edeceği kanaatinde değiliz. Kişisel verilere girilmemesi iddialardır. Bylock, FETÖ ile iltisakı gösteren şu anda elimizdeki en somut verilerden birisidir. MİT her kuruma kendi mensuplarının listesini göndermiştir. Bu çerçevede siyasilerin ve üst düzey bürokratların listesini ayrıştırarak komisyonumuza gönderebilirdi" dedi.



Erdoğan, Anayasa konusunda MHP'nin isminin spekülasyonlara karıştırıldığını belirterek, "Sayın Genel Başkanımız Salı günü gerek grup toplantısında, gerek grup toplantısı sonrasında partimizin görüşlerini ifade etmiştir. Bizde Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri olarak Sayın Genel Başkanımızın ve partimizin çizgisi neyse orada bulunacağız. Bu iddiaların aslı ve astarı yoktur. Sayın Genel Başkanımızın görüşü neyse benim görüşüm odur" şeklinde konuştu. - ANKARA