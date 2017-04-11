Darbe Karşıtı Vatandaşlara Ateş Eden Sanık İtiraf

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında darbe karşıtı vatandaşlara tabancayla ateş açtığı ve bir kişiyi yaraladığı iddia edilen biri tutuklu 5 sanık hakim karşısına çıktı.



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, darbe karşıtı vatandaşlara tabancayla ateş açtığı, bir kişiyi yaraladığı iddia edilen biri tutuklu 5 sanığın İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. 3. duruşmaya, tutuklu sanık Metin A., tutuksuz sanıklar C.C.A., C.G.B., S.K., A.C, sanık avukatları ve olayda yaralanan Ali Gürsu'nun avukatı Gökhan Oğuz katıldı. Mahkeme heyeti ilk olarak sanık Metin A.'nın evinde yapılan aramada görevli olan 2 polis memuru ile sanığın komşusunu tanık olarak dinledi. Mahkeme heyeti tanık polis memurlarına, sanık Metin A.'nın evinde çıkan bir dolar ve Ayet-el Kürsi'nin, nereden ve nasıl çıktığını sordu. Tanık polis memurları, kendilerinin



Karşıyaka Asayiş Şube Müdürlüğü bölgesinde görevli olduklarını, aramaya refakatçi olarak gittiklerini, arama yapan Cinayet Büro Amirliğinde görevli iki polis memurunun 'bir dolar' bulduklarını; ancak nereden çıkardıklarını görmediklerini, sadece çıktığında bir doları gösterdiklerini söyledi. Paranın odanın neresinden çıktığını bilmediklerini belirten tanık polisler, bize gösterdikleri bir doların yanında Ayet'el Kürsi'nin de bulunduğunu söyledi.



"Amacım korkutmaktı, vurmak zorunda kaldım"



Sanık Metin A., mahkemeye verdiği ifadesinde, "Ben hakikatlerin ortaya çıkmasının istiyorum. Varsa kamera görüntülerinin çıkarılmasını istiyorum. Bize saldırdılar, küfrettiler. Ellerinde demir sopalar vardı. Biz de kendimizi korumak amacıyla belimdeki silahı çıkarıp havaya ve yere sıktım. Amacım korkutmaktı. Sonrasında kaçarken müşteki ile karşılaştım ve onu vurmak zorunda kaldım; ancak FETÖ ile bir ilgim yoktur. Darbeye karşıyım. Bu bir adli vakadır, farklı yere çalışılmıştır" dedi.



Sanığın ifadesinden sonra mahkemede seyirci olarak bulunan sanığın yakınları alkışlayınca mahkeme başkanı, mahkemenin düzenini bozan seyircileri salon dışına çıkarıp yargılamaya devam etti.



Avukat görüntü sundu



Müşteki vekili avukat Gökhan Oğuz, olay gecesi bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, sanık Metin A.'nın sesinin bulunduğu bir videoyu mahkeme heyetine verdi. Avukat Oğuz, mahkeme heyetine sunduğu videoda, sanık Metin A.'nın sesinin duyulduğunu, duyulan seste sanık Metin A.'nın 'İmamlar nerede, Tayyip nerede' diye söylediğini belirtti.



Duruşma ağustos ayına ertelendi



Mahkeme heyeti, müşteki vekili avukat Gökhan Oğuz'un dosyaya sunduğu görüntünün İzmir il Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimine gönderilerek bu görüntülerin raporlanarak dosyaya sunulması, konuşmaların tek tek belirlenerek hazırlanacak rapora yazılmasının istenmesine, sanık Metin A.'nın cezaevinde yapmış olduğu telefon görüşme kayıtlarının istenmesine, bir kısım sanıklar hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması veya değiştirilmesi yönündeki taleplerin reddedilmesine, sanık Metin A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 14 Ağustos'a erteledi.



Olayın geçmişi



FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, Karşıyaka Bostanlı Camisi önünde duran darbe karşıtı 7 kişiye, kimliği belirsiz kişiler tabancayla ateş etti. Olayda Ali Gürsu yaralandı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden teşhis ettiği şüpheliler Metin A. (43), C.G.B. (36), A.C. (24), C.C.A. (30) ve S.K.'yi (32) gözaltına aldı. Olay sırasında tabancayla ateş ettiği belirlenen Metin A., 11 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - İZMİR