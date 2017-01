Darbe Girişimini İl İl Dolaşıp Anlatacaklar

15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Özdemir, "Sesimizin ulaştığı, ayağımızın gittiği her yerde, nefesimizin son damlasına kadar 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak için çalışacağız." dedi.



Bingöl'e gelen 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Özdemir ile 15 Temmuz gazisi Onur Asutay, AA Bingöl Bürosunu ziyaret etti.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine değinen Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Özdemir, Ankara'da 15 Temmuz gecesi televizyondan darbe girişimini öğrendikten sonra komşusuyla TRT Radyo binası önüne geçtiklerini söyledi.



Özdemir, arkadaşının orada şehit olduğunu kendisinin de yaralandığını belirterek, şöyle dedi:



"Bazen kendimize 'gazi' demeye de utanıyoruz. Çünkü ecdadımız Çanakkale'de yüzlerce kurşun yedi ama o günden bugüne hala ayakta duruyor. Onlar ölmedi. Biz Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nın anılarıyla büyüdük. Her zaman Seyit Onbaşı'ya imrenerek baktık. Ama Allah bize bu dönemde bir Seyit Onbaşı gönderdi o da Ömer Halisdemir'di. Bir Nene Hatun gönderdi o da Şerife bacımızdı."



15 Temmuz'u, gelecek nesillerin yaşamaması için nefeslerinin el verdiği sürece anlatacaklarını dile getiren Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hem teşkilatlanmak için hem de bölgedeki idarecilerimizle ne yapabiliriz diye ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu konuda çok olumlu görüşmeler yapıyoruz. Sesimizin ulaştığı, ayağımızın gittiği her yerde nefesimizin son damlasına kadar 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak için çalışacağız."



Özdemir, 15 Temmuz'u anlatmak için okullarda, üniversitelerde ve halkla iç içe olacak şekilde çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini aktardı.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ilk şubeyi Bingöl'de açacaklarını ifade eden Özdemir, "Bingöl'de 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği bünyesinde faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Amacımız 15 Temmuz ruhunu bu bölgelerimize yansıtmaktır." diye konuştu.



"İl il dolaşıp 15 Temmuz'u anlatacağız"



Gazi Onur Asutay ise 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara darbeciler tarafından ateş açılması sonucu yaralandığını anımsattı.





15 Temmuz'u anlatmak için il il gezeceklerini işaret eden Asutay, "Bizim amacımız 15 Temmuz'u ünlü insanlardan değil, 15 Temmuz'u bizzat yaşayanlardan, yaralananlardan halkımıza aktarmaktır. Biz il il dolaşıp 15 Temmuz'u basa basa anlatacağız." diye konuştu.



Ziyarette gazilere, AA tarafından hazırlanan "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitabı ve takvim hediye edildi.